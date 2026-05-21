Voci Suoni e Immagini per la Pace a Roma

A Roma si tiene il concerto multidisciplinare Voci, Suoni e Immagini per la Pace, un evento che combina musica, poesia e arti visive. L’iniziativa è organizzata a favore della Comunità di Sant’Egidio e si svolge in una location cittadina. L’evento coinvolge artisti di diversi settori e si propone di promuovere un messaggio di pace attraverso le diverse forme artistiche. La serata prevede performance dal vivo e momenti di esposizione visiva, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui temi della convivenza e della solidarietà.

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