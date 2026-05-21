Voci Suoni e Immagini per la Pace a Roma
A Roma si tiene il concerto multidisciplinare Voci, Suoni e Immagini per la Pace, un evento che combina musica, poesia e arti visive. L’iniziativa è organizzata a favore della Comunità di Sant’Egidio e si svolge in una location cittadina. L’evento coinvolge artisti di diversi settori e si propone di promuovere un messaggio di pace attraverso le diverse forme artistiche. La serata prevede performance dal vivo e momenti di esposizione visiva, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui temi della convivenza e della solidarietà.
Cosa: Il concerto multidisciplinare Voci, Suoni e Immagini per la Pace, un evento che unisce musica, poesia e arti visive a sostegno della Comunità di Sant’Egidio.. Dove e Quando: Presso la Chiesa Evangelica Battista, in Via del Teatro Valle 27 a Roma, giovedì 30 maggio alle ore 17:30.. Perché: Per vivere un’esperienza artistica immersiva che invita a riscoprire l’umanità dell’altro e il significato più profondo e attivo del concetto di accoglienza.. In un frangente storico globale in cui le cronache quotidiane sono tristemente dominate da tensioni, guerre e profonde fragilità sociali, l’arte è chiamata a riprendersi il suo ruolo ancestrale: quello di ponte tra le culture e di linguaggio universale capace di superare ogni barriera. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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