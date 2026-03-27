Il concerto immersivo di Oida teatro e libri | cosa fare oggi

Oggi nell'Aretino si svolgono diversi eventi culturali, tra cui un concerto definito

Ecco gli eventi di oggi, venerdì 27 marzo, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI. Arezzo - Dalle 17:30 alle 19:30, inizia presso la Biblioteca Città di Arezzo il corso “Human library living library: percorso di educazione al rispetto delle diversità. Dopo quello iniziale, gli ulteriori appuntamenti saranno mercoledì 1 aprile dalle 16:30 alle 19:30 e a seguire dalle 16 alle 19 sempre online mercoledì 8, lunedì 13, mercoledì 15, lunedì 20 e mercoledì 22 aprile. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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