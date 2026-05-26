Elettra Lamborghini è salita sul palco come presentatrice, ampliando il suo impegno nel mondo dello spettacolo. La cantante e figura televisiva, già nota per la musica e programmi TV, assume ora un ruolo da conduttrice. La sua presenza si inserisce in un progetto televisivo ancora in fase di definizione, con un pubblico che segue con attenzione le sue evoluzioni professionali.

La carriera della cantante e personaggio tv Elettra Lamborghini, sale di un altro gradino con il nuovo ruolo da presentatrice. Dopo l’esperienza a Eurovision Song Contest, dove ha conquistato il pubblico nei panni di commentatrice, Elettra Lamborghini fa un altro passo avanti in tv. La cantante e showgirl è ora alla guida di un programma su Rai 2, il reality game Unknow, che segna una nuova fase della sua carriera televisiva. Il passaggio al ruolo di conduttrice arriva dopo mesi in cui il suo stile ironico e diretto ha funzionato con il pubblico dell’Eurovision, guadagnandosi consensi sia sui social che in share. Quella parentesi ha messo in luce una dimestichezza con il piccolo schermo che va oltre l’intrattenimento musicale, aprendo la strada a opportunità più strutturate. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Elettra Lamborghini presentatrice in pole position: tra musica e tv è volto amato

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