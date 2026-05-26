Elenchi regionali per il ruolo 2026 saranno pubblicati Quando e dove

Elenchi regionali per il ruolo: presentata la domanda entro il 25 maggio, al momento non si può che attendere l’autorizzazione del contingente di assunzione per il 202627. L’art. 4 comma 9 del dm n. 68 del 22 aprile 2026 prevede ” Sulla base delle istanze pervenute, all’esito delle verifiche e delle valutazioni di propria competenza, ciascun USR pubblica gli elenchi regionali, suddivisi per classe di concorso e tipologia di posto, sul proprio sito istituzionale, nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali” Sarà rispetta la protezione dei dati personali, pertanto non saranno pubblicati dati relativi alle riserve. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Elenchi regionali per il ruolo docenti, scatta il conto alla rovescia: info e requisiti

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