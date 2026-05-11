Maturità 2026 | gli elenchi regionali dei Presidenti saranno pubblicati domani 12 maggio NOTA Ministero

Da orizzontescuola.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, 12 maggio, gli Uffici scolastici regionali renderanno pubblici gli elenchi dei presidenti delle commissioni d'esame per la Maturità 2026. Questa comunicazione riguarda le nomine dei presidenti che guideranno le commissioni nelle diverse regioni italiane. La pubblicazione degli elenchi è una tappa ufficiale nel percorso di organizzazione degli esami di Stato per l'anno scolastico 202526.

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Gli Uffici scolastici regionali pubblicheranno domani 12 maggio gli elenchi dei presidenti delle commissioni degli esami di Maturità 202526. L'insediamento della Commissione avverrà martedì 16 giugno. Gli esami inizieranno il 18 giugno alle 8.30 con la prima prova scritta. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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