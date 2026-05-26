Elenchi regionali docenti dopo la scadenza cosa succede | prima mobilità e assunzioni ordinarie poi le nuove graduatorie Il Punto di Sonia Cannas

Scaduto il termine per presentare le domande agli elenchi regionali destinati agli idonei dei concorsi scuola, la nuova procedura non entrerà subito in vigore. In assenza di aggiornamenti, si procederà con le mobilità e le assunzioni ordinarie. Successivamente, saranno pubblicate le nuove graduatorie. La procedura resterà ferma fino a quando non saranno definite le nuove modalità di accesso e gestione degli elenchi regionali.

Scadono le domande per gli elenchi regionali destinati agli idonei dei concorsi scuola, ma la nuova procedura non entrerà subito in funzione. Durante il Question Time di Orizzonte Scuola condotto da Andrea Carlino, Sonia Cannas ha ricostruito le tappe che porteranno alle assunzioni per l’anno scolastico 202627, spiegando che gli elenchi regionali rappresentano una fase residuale del reclutamento. “Invito a evitare di arrivare proprio alle 23.59”, ha osservato nel corso della diretta. Secondo Cannas, il primo appuntamento importante successivo alla chiusura delle istanze sarà quello del 29 maggio, data prevista per la pubblicazione degli esiti della mobilità del personale docente. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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