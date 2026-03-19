Elenchi regionali per il ruolo | la BOZZA Chi può iscriversi e con quale punteggio Il punto di Sonia Cannas

Durante il question time di ieri, Sonia Cannas ha presentato una bozza riguardante gli elenchi regionali degli idonei, precisando che il testo rispecchia in gran parte quanto previsto dal decreto 45 del 2025, con alcune integrazioni. La bozza specifica chi può iscriversi e con quale punteggio, senza introdurre modifiche sostanziali rispetto alle norme precedenti.

Nel question time di ieri, Sonia Cannas ha fatto il punto sulla bozza relativa agli elenchi regionali degli idonei, spiegando che il testo conferma sostanzialmente quanto era già stato previsto dal decreto 45 del 2025, con alcuni dettagli aggiuntivi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026/27: ecco la BOZZA del Decreto. Quando sarà possibile iscriversi [LO SPECIALE]Assunzione docenti anno scolastico 202627: la novità sarà rappresentata dagli ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO.

Dall’aggiornamento GaE e GPS, agli elenchi regionali per il ruolo. Parte il terzo ciclo per le abilitazioni. Tutte le novità 2026 a cura di Sonia CannasDurante la diretta su Orizzonte Scuola, Sonia Cannas ha evidenziato come il 2026 segna un momento di rilievo per le procedure concorsuali e le...

Aggiornamento GPS e GAE: il Ministero vuole accelerare, ce la farà Le ultime notizie

Approfondimenti e contenuti su Sonia Cannas

Discussioni sull' argomento Elenchi regionali per il ruolo docenti, in arrivo il decreto: info e requisiti d'accesso. QUESTION TIME con Cannas; Graduatorie GPS 2026/28: Ordinanza, tabelle titoli. Come si compila la domanda [LO SPECIALE].

Elenchi regionali per il ruolo docenti, in arrivo il decreto: info e requisiti d’accesso. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Mercoledì 18 marzo alle 16:00Il decreto attuativo per gli elenchi regionali per il ruolo è in via di pubblicazione dopo il via libera da parte del CSPI. Verosimilmente dopo Pasqua sarà possibile presentare domanda di inserimento. orizzontescuola.it

Domanda GPS chiusa, adesso cosa succede? Verifica titoli e punteggi, pubblicazione graduatorie e supplenze. Il Punto di Sonia CannasChiusa la fase di presentazione delle domande per l’aggiornamento delle GPS, si apre ora la fase amministrativa che porterà alla pubblicazione delle graduatorie e alle successive nomine per le supplen ... orizzontescuola.it

Chiusa la fase di presentazione delle domande per l’aggiornamento delle GPS, si apre ora la fase amministrativa che porterà alla pubblicazione delle graduatorie e alle successive nomine per le supplenze. A fare il punto è Sonia Cannas durante il question… x.com

In questo video tutorial, Sonia Cannas ti guida passo dopo passo nella compilazione della domanda di aggiornamento delle GPS per le supplenze dei docenti, valida per il biennio 2026-2028. Vedremo insieme dove accedere, come inserire correttamente i d - facebook.com facebook