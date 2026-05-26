Jannik Sinner utilizza una strategia semplice ma efficace che gli permette di dominare il campo e sconfiggere ripetutamente avversari di alto livello. Il New York Times ha definito il suo stile come “elementare e letale”, evidenziando come questa tattica gli consenta di avere successo nel circuito. La sua tecnica, basata su colpi precisi e costanti, ha portato a una serie di vittorie contro avversari di rilievo, contribuendo a cambiare le dinamiche del tennis moderno.

Elementare Sinner. Ma efficace ed efferato come un killer. Il New York Times lo descrive così, ma divertimento fumettistico a parte, il giornale prova a spiegare analiticamente l’arma di questo delitto perpetuo: come Sinner sta uccidendo il tennis moderno, un avversario dietro l’altro. Lo fa analizzando le percentuali, i dati, incrociandoli con i back delle sue vittime. Perché la cosa bella è che loro, le vittime, lo sanno. “ Sanno come Sinner le intrappolerà negli angoli di un campo da tennis, prima di lasciarle godere del peggior tipo di conforto che si possa trovare nello sport: quello in cui si percepisce quanto sia illusorio, anche mentre si sprofonda negli scambi continui che costituiscono il pane quotidiano del tennis”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Elementare Sinner, la tattica semplice che nessun altro sa usare

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