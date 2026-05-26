Elementare Sinner la tattica semplice che nessun altro sa usare

Da ilnapolista.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Jannik Sinner utilizza una strategia semplice ma efficace che gli permette di dominare il campo e sconfiggere ripetutamente avversari di alto livello. Il New York Times ha definito il suo stile come “elementare e letale”, evidenziando come questa tattica gli consenta di avere successo nel circuito. La sua tecnica, basata su colpi precisi e costanti, ha portato a una serie di vittorie contro avversari di rilievo, contribuendo a cambiare le dinamiche del tennis moderno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Elementare Sinner. Ma efficace ed efferato come un killer. Il New York Times lo descrive così, ma divertimento fumettistico a parte, il giornale prova a spiegare analiticamente l’arma di questo delitto perpetuo: come Sinner sta uccidendo il tennis moderno, un avversario dietro l’altro. Lo fa analizzando le percentuali, i dati, incrociandoli con i back delle sue vittime. Perché la cosa bella è che loro, le vittime, lo sanno. “ Sanno come Sinner le intrappolerà negli angoli di un campo da tennis, prima di lasciarle godere del peggior tipo di conforto che si possa trovare nello sport: quello in cui si percepisce quanto sia illusorio, anche mentre si sprofonda negli scambi continui che costituiscono il pane quotidiano del tennis”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

elementare sinner la tattica semplice che nessun altro sa usare
© Ilnapolista.it - Elementare Sinner, la tattica semplice che nessun altro sa usare
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Zerocalcare torna il 27 maggio con Due Spicci e fa ancora quello che nessun altro sa fareIl fumettista e illustratore italiano torna su Netflix il 27 maggio con il nuovo progetto intitolato Due Spicci, dopo aver pubblicato le serie...

Viterbo e il padel, altro che moda passeggera: "È uno sport semplice che crea socialità e inclusione"A Viterbo il padel sta crescendo rapidamente e si sta affermando come uno sport stabile, lontano da mode temporanee.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web