Viterbo e il padel altro che moda passeggera | È uno sport semplice che crea socialità e inclusione

A Viterbo il padel sta crescendo rapidamente e si sta affermando come uno sport stabile, lontano da mode temporanee. Il movimento vede un aumento costante di praticanti e strutture dedicate, dimostrando come il padel stia diventando parte integrante della scena sportiva locale. La sua semplicità e capacità di favorire la socializzazione contribuiscono alla diffusione tra diverse fasce di età e background.

Il movimento sportivo legato alla "pala" continua a registrare numeri importanti in tutto il territorio viterbese, trasformandosi da fenomeno passeggero a realtà consolidata. Carlo Chiodo, responsabile padel del Tennis Club Viterbo, fa il punto della situazione su un fenomeno che sta cambiando le abitudini degli sportivi locali.?Sulle ragioni di questa crescita costante, Carlo Chiodo spiega: "La curiosità suscitata da uno sport nuovo, aiutata da personaggi famosi che lo hanno promosso. Inoltre per i principianti è uno sport di racchetta molto più immediato nella sua semplicità tecnica, data dal fatto che si gioca in 4 in un campo più ristretto e con attrezzatura meno complessa di quella che è richiesta in altri sport come il tennis. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

