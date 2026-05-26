Adolfo Urso ha definito “irricevibile e inaccettabile” il piano di Electrolux da 1 miliardo di euro. Le sue dichiarazioni sono arrivate durante un intervento pubblico, in cui ha chiesto ufficialmente la revoca del progetto. La posizione dell’esponente politico si basa sulla valutazione che il piano non sia compatibile con le esigenze locali. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi o ulteriori dichiarazioni ufficiali al momento.

di Andrea Ropa "Irricevibile e inaccettabile". Adolfo Urso sceglie parole dure per bocciare il piano Electrolux da 1.719 esuberi e la chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi, aprendo uno scontro frontale tra il governo e la multinazionale svedese. Al termine del tavolo al Mimit, il ministro delle delle Imprese chiede all’azienda di ritirare il progetto e presentare entro il 15 giugno una nuova proposta industriale fondata su investimenti, innovazione e tutela dell’occupazione. La linea dell’esecutivo trova il sostegno compatto di sindacati, Regioni e territori. "Le crisi industriali vanno governate, non subite", insiste Urso, evocando il precedente di Beko, terminato senza licenziamenti collettivi né chiusure di stabilimenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Electrolux, Urso alza le barricate: "Un piano irricevibile: ritiratelo"

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