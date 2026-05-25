Il governo ha bocciato il piano di Electrolux per l’Italia definendolo irricevibile e chiedendo una soluzione che tuteli tutti. La discussione si è svolta durante un tavolo convocato per valutare le proposte dell’azienda, senza trovare un accordo. Electrolux aveva presentato un piano di riorganizzazione, ma il ministro ha ribadito la necessità di alternative che evitino esuberi e chiusure. La questione resta aperta senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi.

Il piano di Electrolux per l’Italia scatena lo scontro con il Governo. Al tavolo convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il ministro Adolfo Urso ha definito “ irricevibile ” il progetto presentato dall’azienda, chiedendo il ritiro immediato del piano e l’apertura di un nuovo confronto. “Serve un piano industriale fondato su investimenti, innovazione e salvaguardia dell’occupazione”, ha dichiarato Urso, ribadendo che l’esecutivo “ non accetterà mai la desertificazione industriale dell’Europa “. Il ministro ha richiamato anche il precedente della vertenza Beko, sostenendo che “anche nelle crisi più difficili si può arrivare a un accordo che eviti licenziamenti e chiusure “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Electrolux, Urso boccia il piano: “Irricevibile, serve una soluzione che non lasci indietro nessuno”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Electrolux, Urso boccia il piano: ‘Inaccettabile’, serve tutela postiIl governo ha respinto il piano presentato da Electrolux, definendolo inaccettabile e sottolineando la necessità di tutelare i posti di lavoro.

Leggi anche: Crisi Electrolux, il ministro Urso: "Piano irricevibile". Il sindaco Zattini: "Ci batteremo a testa alta"

Temi più discussi: Cerreto D’Esi, Urso contro il piano Electrolux: Scelta inaccettabile; Regioni e Governo: Electrolux ritiri subito il piano; Electrolux, il Veneto boccia il piano: No ai licenziamenti a Susegana; Caso Electrolux, Urso boccia il piano tagli. Coinvolto anche lo stabilimento di Solaro.

Urso: 'Il piano di Electrolux è irricevibile, inaccettabile'Il piano presentato dall'azienda è irricevibile, inaccettabile, sia per l'assenza di adeguate prospettive industriali, sia per le ricadute occupazionali che comporterebbe. (ANSA) ... ansa.it

Electrolux, per Urso piano irricevibile. Braccio di ferro sindacati e aziendaMentre la multinazionale spiega le criticità a produrre in Italia, è in corso lo sciopero dei lavoratori e il presidio al Mimit contro i 1.700 esuberi annunciati nel nostro Paese ... msn.com