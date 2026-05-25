Il governo ha respinto il piano di Electrolux che prevede 1.700 licenziamenti in Italia. Durante un incontro ufficiale, il ministro ha dichiarato che il piano è irricevibile e deve essere ritirato immediatamente. Electrolux aveva annunciato la riduzione del personale come parte di un piano di ristrutturazione. Nessuna comunicazione è stata ancora fatta dall'azienda riguardo a eventuali modifiche o reversali alla proposta. La questione rimane aperta tra le parti coinvolte.

Il governo respinge il piano da 1.700 licenziamenti in Italia di Electrolux. Durante l’incontro al Mimit di ieri, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha definito “irricevibile” e “inaccettabile” il piano proposto dall’azienda, chiedendo ai vertiti della multinazionale degli elettrodomestici di presentare un nuovo documento nel prossimo incontro già convocato per il 15 giugno. Il confronto, durante il quale è andato in scena anche lo scontro tra l’azienda e i sindacati, si è tenuto in contemporanea con lo sciopero negli stabilimenti e un presidio davanti al ministero. Crisi Electrolux, governo e sindacati contro l’azienda. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Urso contro Electrolux: “Piano di licenziamenti irricevibile, va ritirato subito”

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