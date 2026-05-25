Urso contro Electrolux | Piano di licenziamenti irricevibile va ritirato subito

Da lanotiziagiornale.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha respinto il piano di Electrolux che prevede 1.700 licenziamenti in Italia. Durante un incontro ufficiale, il ministro ha dichiarato che il piano è irricevibile e deve essere ritirato immediatamente. Electrolux aveva annunciato la riduzione del personale come parte di un piano di ristrutturazione. Nessuna comunicazione è stata ancora fatta dall'azienda riguardo a eventuali modifiche o reversali alla proposta. La questione rimane aperta tra le parti coinvolte.

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Il governo respinge il piano da 1.700 licenziamenti in Italia di Electrolux. Durante l’incontro al Mimit di ieri, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha definito “irricevibile” e “inaccettabile” il piano proposto dall’azienda, chiedendo ai vertiti della multinazionale degli elettrodomestici di presentare un nuovo documento nel prossimo incontro già convocato per il 15 giugno. Il confronto, durante il quale è andato in scena anche lo scontro tra l’azienda e i sindacati, si è tenuto in contemporanea con lo sciopero negli stabilimenti e un presidio davanti al ministero. Crisi Electrolux, governo e sindacati contro l’azienda. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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