Electrolux ha annunciato un piano di riorganizzazione in Italia che prevede la chiusura definitiva dello stabilimento di Cerreto d’Esi e una riduzione degli organici negli impianti di Porcia, Solaro, Forlì e Susegana. Sono previsti tagli fino al 40% dei posti di lavoro. La società ha comunicato che le misure comportano anche una revisione delle attività produttive nelle strutture coinvolte. Non sono stati forniti dettagli su tempistiche o eventuali misure di accompagnamento per i lavoratori.

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© Virgilio.it - Electrolux, piano di riorganizzazione in Italia "lacrime e sangue": tagli fino al 40% dei posti di lavoro

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