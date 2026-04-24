Electrolux lascia l’Ungheria e sigla un accordo con Midea per gli Usa | previsti tagli fino a 3mila posti di lavoro
Electrolux ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Jászberény in Ungheria, con il trasferimento di parte della produzione in Cina. Contestualmente, ha firmato un accordo con una società cinese per rafforzare la presenza nel mercato statunitense. L'azienda prevede la perdita di fino a 3.000 posti di lavoro legati a queste decisioni. La comunicazione arriva direttamente dalla sede svedese dell'azienda.
Dalla Svezia due annunci sul futuro di Electrolux: la chiusura dello stabilimento di Jászberény in Ungheria (con conseguente trasferimento di una parte della produzione in Cina); e un accordo con una società cinese per il rilancio del mercato americano. La partnership, definita “strategica e di.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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