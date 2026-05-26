Electrolux il piano-incubo da 1.719 tagli è sul tavolo

Electrolux ha presentato un piano di ristrutturazione che prevede 1.719 licenziamenti su circa 4.400 dipendenti in Italia. Le proposte sono state discusse in una riunione con le rappresentanze sindacali. La riduzione del personale riguarda vari reparti e si inserisce in un processo di riorganizzazione aziendale. La società ha comunicato che si tratta di un piano necessario per migliorare la competitività e garantire la sostenibilità dell’attività nel mercato locale.

Un piano-choc da 1.719 tagli, su 4.400 dipendenti italiani. Le slide del piano di (anticipato dal settimanale economico Moneta, l'articolo è nella foto) presentate ieri dai vertici di Electrolux al ministero delle imprese e del Made in Italy prevedono un'ecatombe di posti di lavoro: oltre alla chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi, Porcia passa da 571 dipendenti di organico a 309 (262 in meno), Solaro da 615 a 398 (-217), Forlì da 683 a 345 (-338), Susegana da 728 a 418 (-310). L'azienda svedese, che non deve certo fare fronte a perdite di bilancio avendo chiuso l'ultimo con un utile di 11 milioni in Italia, si aggrappa al costo di energia e materie prime nel Vecchio Continente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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