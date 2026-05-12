Crisi Electrolux il Governo convoca il tavolo nazionale Forlì fa muro contro i tagli | Una ferita per tutta la città

Il governo ha annunciato la convocazione di un tavolo nazionale per discutere della crisi in Electrolux, programmato per il 25 maggio a Palazzo Piacentini alle 15. La vertenza coinvolge la riorganizzazione industriale dell’azienda e ha suscitato reazioni diverse nelle comunità locali. In particolare, a Forlì, le autorità e i rappresentanti hanno espresso contrarietà ai piani di tagli, definendoli come un danno per la città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui