Crisi Electrolux il Governo convoca il tavolo nazionale Forlì fa muro contro i tagli | Una ferita per tutta la città
Il governo ha annunciato la convocazione di un tavolo nazionale per discutere della crisi in Electrolux, programmato per il 25 maggio a Palazzo Piacentini alle 15. La vertenza coinvolge la riorganizzazione industriale dell’azienda e ha suscitato reazioni diverse nelle comunità locali. In particolare, a Forlì, le autorità e i rappresentanti hanno espresso contrarietà ai piani di tagli, definendoli come un danno per la città.
La vertenza Electrolux entra nel vivo della fase istituzionale. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha ufficialmente convocato per lunedì 25 maggio alle 15 a Palazzo Piacentini, un tavolo di confronto urgente per affrontare il piano di riorganizzazione industriale.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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