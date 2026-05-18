Un uomo ha dichiarato di aver preso un coltello da cucina prima di uscire di casa, affermando di averlo fatto consapevolmente e di sapere che quel giorno sarebbe morto. La procura ha richiesto una perizia psichiatrica per valutare lo stato mentale dell'individuo al momento dell'episodio. Nel frattempo, l'università coinvolta nelle indagini ha evitato di commentare le email che la riguardano. La vicenda è al centro di un procedimento giudiziario ancora in corso.

"Ho preso un coltello da cucina, sono uscito di casa e sapevo che quel giorno morivo.". È l'unica frase di senso compiuto che Salim El Koudri, 31 anni, ha riferito al suo avvocato Fausto Gianelli - contattato dall'Adnkronos - che oggi lo ha incontrato nel carcere di Modena dopo che il giovane sabato pomeriggio si è lanciato con la sua auto in pieno centro e ha falciato sette passanti. "Non è praticante, non è credente, non ha partecipato al Ramadan. Quando in carcere gli ho chiesto se voleva un libro mi ha risposto la Bibbia", dice il difensore di Salim El Koudri. Che poi ha chiesto che il 31enne venga visitato da un medico in ospedale annunciando che chiederà la perizia psichiatrica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Parla Salim El Koudri: "Ho preso un coltello da cucina, sapevo che quel giorno morivo...". Chiesta la perizia psichiatrica. No comment dell'Università sulle mail

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