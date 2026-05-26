Educazione finanziaria e giovani | AD e manager firmano il Manifesto di Starting Finance

Un anno dopo il lancio, i rappresentanti di aziende e manager hanno firmato il Manifesto di Starting Finance dedicato all’educazione finanziaria dei giovani. L’accordo mira a promuovere iniziative e programmi per migliorare le competenze economico-finanziarie tra i più giovani. La firma è avvenuta in occasione di un evento dedicato, con la presenza di vari attori del settore. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici del manifesto o sui soggetti coinvolti.

L’Italia scende sotto la sufficienza nell’alfabetizzazione economica. I grandi manager firmano il Manifesto di Starting Finance, la community che spiega l’economia agli under 35, per dare autonomia e competenze finanziarie ai giovani. A un anno dal suo lancio, il Manifesto dell’educazione economico-finanziaria promosso da Starting Finance continua a crescere e a raccogliere adesioni di grande rilievo, affermandosi come uno dei punti di riferimento del dibattito nazionale sui temi della consapevolezza economica, della formazione e dello sviluppo delle competenze per il futuro delle nuove generazioni. Il Manifesto nasce con l’obiettivo di promuovere una maggiore cultura economico-finanziaria come strumento di libertà individuale e crescita collettiva. 🔗 Leggi su Panorama.it

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