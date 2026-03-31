Il 31 marzo 2026 si svolge a Roma lo Starting Finance Investment Meeting, un evento dedicato ai giovani interessati al mondo della finanza. L'incontro mira a promuovere l'educazione economico-finanziaria tra i partecipanti e permette loro di interagire con professionisti del settore. L’appuntamento si rivolge a chi desidera approfondire le proprie conoscenze e confrontarsi con esperti del campo.

Roma, 31 marzo 2026 - Sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza dell'educazione economico-finanziaria e offrire loro l'opportunita? di confrontarsi direttamente con i protagonisti del settore. E? questo il cuore dello Starting Finance Investment Meeting (SFIM) 2026, che il 10 aprile torna a Roma nel Salone delle Fontane. Un appuntamento che, nel corso degli anni, e? diventato un punto di riferimento per migliaia di giovani desiderosi di comprendere davvero i meccanismi della finanza, superando tecnicismi e barriere di accesso. Organizzato da Starting Finance - realta? italiana leader nella formazione e informazione economico-finanziaria, con la piu? ampia community under 35 del settore - lo SFIM 2026 portera? sul palco alcune delle voci piu? autorevoli e influenti del panorama finanziario italiano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Torna a Roma lo Starting Finance Investment Meeting, l'evento di riferimento per i giovani che vogliono capire la finanza

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