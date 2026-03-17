Educazione finanziaria a scuola con AIEF per rafforzare l’educazione civica e formare cittadini economicamente consapevoli

Un progetto di educazione finanziaria viene promosso nelle scuole da un’associazione che si occupa di promuovere l’educazione civica e l’alfabetizzazione economica tra gli studenti. L’iniziativa mira a integrare nelle attività scolastiche programmi specifici per migliorare la consapevolezza dei ragazzi riguardo a gestione del denaro, risparmio e strumenti finanziari. La proposta si inserisce nel dibattito sull’importanza di percorsi educativi mirati.

Nel dibattito educativo contemporaneo emerge con sempre maggiore chiarezza la necessità di introdurre nella scuola percorsi strutturati di educazione finanziaria. Accanto alla trasmissione dei saperi disciplinari, il sistema educativo è chiamato oggi a sviluppare competenze che consentano agli studenti di orientarsi in modo consapevole nella realtà economica e sociale. Viviamo infatti in un contesto caratterizzato. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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