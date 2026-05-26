Edilizia scolastica | 18 interventi estivi tra nidi infanzia primarie e medie

Durante l’estate sono stati realizzati 18 interventi di manutenzione e riqualificazione su edifici scolastici di diverse categorie, tra nidi, scuole dell’infanzia, primarie e medie. Gli interventi hanno riguardato principalmente tinteggiature, lavori sulle facciate, cortili e ingressi, oltre a riparazioni minori necessarie per il corretto funzionamento delle strutture. Le operazioni sono state condotte per migliorare le condizioni degli ambienti scolastici e garantire la sicurezza degli utenti.

Tinteggiature, cura e riqualificazione delle parti esterne, lavori su facciate, cortili e ingressi, oltre a piccoli ripristini necessari al buon funzionamento degli edifici scolastici. Sono 18 gli interventi programmati - tra luglio ed agosto - dal Comune di Rimini su nidi, scuole dell’infanzia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Furti sui tetti dei nidi, il Comune di Milano: Scuole riaperte a settembre

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