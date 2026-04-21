Edilizia scolastica in Sicilia | via libera a mutuo da 1,5 milioni per completare 21 interventi

In Sicilia è stato approvato un mutuo di 1,5 milioni di euro destinato a finanziare 21 interventi di miglioramento e messa in sicurezza delle strutture scolastiche. L’obiettivo è completare i lavori di ristrutturazione già avviati e garantire ambienti più sicuri per gli studenti e il personale scolastico. La decisione riguarda un intervento coordinato per migliorare l'edilizia scolastica nell’isola, con risorse dedicate specificamente alla manutenzione e all’ammodernamento degli edifici.