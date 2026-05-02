Sempre più grandi eventi con la collaborazione pubblico-privato | l' assessore Cremonese scrive agli imprenditori

L'assessore comunale ha inviato una lettera agli imprenditori locali per proporre un rafforzamento della collaborazione tra pubblico e privato. L'obiettivo è aumentare il coinvolgimento degli sponsor e portare a Pescara eventi di grandi dimensioni. Secondo l’assessore, queste iniziative sono fondamentali per promuovere l’immagine della città e renderla un punto di riferimento per eventi di rilevanza. La comunicazione si inserisce in una strategia di crescita condivisa.

Rafforzare e ampliare i rapporti con gli imprenditori per aumentare il numero degli sponsor e portare a Pescara un numero sempre maggiore di grandi eventi che per l’assessore comunale Alfredo Cremonese restano centrali “per continuare a promuovere l'imagine di Pescara e farne una città sempre più.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Sponsorizzazioni e Art Bonus: la collaborazione tra pubblico e privato permette di raccogliere 250mila euroIl Settore Marketing Territoriale ha pubblicato oggi l'avviso pubblico di ricerca sponsorizzazioni a sostegno delle iniziative, degli eventi e dei... Leggi anche: Sanità, Filippini (Sanofi): "Prevenzione e collaborazione pubblico-privato per Ssn sostenibile" Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pescara punta sui grandi eventi: Cremonese chiama le imprese a sostenere il cartellone; Cremonese, a Napoli troppi errori: serve subito una reazione di carattere; Tommaso Paradiso in concerto a Pescara; Cremona Art Fair - Fiera d'arte moderna e contemporanea. Cremona Art Fair - Fiera d'arte moderna e contemporaneaCremona Art Fair è l'appuntamento pensato per riunire la vasta community di collezionisti e appassionati d’arte che seguono gli eventi di T.O.E. da anni, per offrire nuovamente la possibilità di ... laprovinciacr.it Cremona Contemporanea 2026 - IV edizioneDal 23 al 31 maggio 2026 prende il via Cremona Contemporanea, rassegna dedicata alle arti visive che, attraverso installazioni, mostre, performance, incontri ed eventi, trasforma Cremona in un luogo d ... laprovinciacr.it Cremonese-Lazio, la probabile formazione di Sarri - facebook.com facebook #Cremonese- #Lazio, la probabile formazione di Sarri x.com