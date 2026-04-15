Un rappresentante di un'azienda farmaceutica ha dichiarato che, di fronte a un quadro geopolitico complesso, è fondamentale puntare sulla prevenzione e sulla collaborazione tra settore pubblico e privato per garantire la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. La discussione riguarda strategie per affrontare le sfide attuali, con attenzione a come le partnership possano contribuire a migliorare l’efficienza e la copertura dei servizi sanitari.

Roma, 15 apr. (Adnkronos Saluti) - "Ci troviamo di fronte a un quadro geopolitico di grande complessità e le aziende farmaceutiche innovative, come Sanofi, hanno un ruolo strategico fondamentale: collaborare con il sistema sanitario, il Governo e le istituzioni per garantire la sostenibilità della sanità e l'accesso continuo all'innovazione". Lo ha detto Fulvia Filippini, Public Affairs Head Sanofi Italia, intervenuta oggi a Roma al convegno 'Adnkronos Q&A - Salute, prevenzione e risorse: le sfide'. Secondo Filippini, "una grande opportunità in questa direzione è rappresentata dal Testo unico promosso dal sottosegretario Marcello Gemmato, che potrebbe continuare a rafforzare la farmaceutica e metterla al centro delle politiche di crescita e sostenibilità del Paese".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanità, Filippini (Sanofi): "Prevenzione e collaborazione pubblico-privato per Ssn sostenibile"

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