Un capo ultrà ha confessato di aver ucciso un altro ultrà durante un processo davanti alla Corte d’Assise di Milano. La confessione è stata rilasciata in aula e riguarda un episodio avvenuto in un contesto di tifoserie organizzate. La polizia ha confermato che l’indagato ha fornito dettagli sulla dinamica dell’omicidio e sui motivi che lo hanno portato a compierlo. La vicenda riguarda un episodio di violenza tra gruppi di tifosi.

MILANO – Una confessione durissima, arrivata direttamente davanti alla Corte d’Assise di Milano. Daniel D’Alessandro, conosciuto negli ambienti ultras come “Bell’e Buono”, ha ammesso le proprie responsabilità nell’omicidio di Vittorio Boiocchi, storico capo della curva nord interista assassinato il 29 ottobre 2022 sotto casa. Il presunto sicario ha raccontato di aver agito per denaro, travolto dalla dipendenza dalla cocaina e manipolato dagli ambienti criminali legati al tifo organizzato. Durante l’udienza presieduta dal giudice Antonella Bertoja, D’Alessandro ha parlato in collegamento dal carcere chiedendo scusa ai familiari della vittima. “Ho esploso io i colpi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ecco perché l’ho ucciso”. Capo ultrà morto in Italia, arriva la clamorosa svolta: la confessione

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