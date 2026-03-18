Gamma lancia l’AI per immagini | sfida Canva e Adobe

Gamma sta per presentare Gamma Imagine, un nuovo strumento di generazione di immagini basato sull’intelligenza artificiale. È stato ideato per aiutare le aziende a creare facilmente contenuti di marketing specifici per il proprio marchio. La piattaforma si propone come concorrente di Adobe e Canva nel settore degli strumenti di design e creazione di immagini digitali.

Gamma sta per lanciare Gamma Imagine, uno strumento di generazione di immagini guidato dall’intelligenza artificiale progettato per creare asset di marketing specifici del brand. Questa nuova funzionalità permette agli utenti di trasformare prompt testuali in grafiche interattive, infografiche e materiali promozionali senza bisogno di competenze di design avanzate. La mossa mira a colmare il divario tra strumenti professionali complessi come Adobe e soluzioni legacy come PowerPoint, rivolgendosi ai lavoratori della conoscenza che necessitano di comunicare visivamente. L’azienda, guidata dal co-fondatore Grant Lee, punta a servire quella fascia di professionisti che spesso devono ricorrere a risorse esterne per la progettazione grafica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gamma lancia l’AI per immagini: sfida Canva e Adobe Articoli correlati Nuova Lancia Gamma 2026: ecco come sarà. Arriva in estateLa nuova Lancia Gamma sarà la futura ammiraglia del marchio e rappresenta il secondo modello del rilancio di Lancia dopo la nuova Lancia Ypsilon. Nuova Lancia Gamma 2026: motori, foto ed aspetto definitivoLa nuova Lancia Gamma sarà la futura ammiraglia del marchio e rappresenta il secondo modello del rilancio di Lancia dopo la nuova Lancia Ypsilon. Tutto quello che riguarda Gamma lancia Temi più discussi: Lancia Gamma, 50 anni di eleganza e innovazione dell'ammiraglia torinese; Filiera Italia lancia l’Unione quarta gamma, aggrega 60% mercato; Lancia Gamma, i 50 anni di una ribelle elegante (ma incompresa); Nuova Lancia Gamma, sarà la gemella della DS n. 7? Linee morbide ed eleganti. Gamma lancia Imagine: l'AI per immagini sfida Canva e AdobeGamma lancia Imagine, la sua nuova suite AI per la generazione di immagini, sfidando colossi come Canva e Adobe ... it.blastingnews.com Lancia Gamma, 50 anni di eleganza e innovazione dell'ammiraglia torineseTORINO (ITALPRESS) - Ricorre in questi giorni il cinquantesimo anniversario della Lancia Gamma, una delle ammiraglie più originali e distintive ... motori.tiscali.it Uomini e Trasporti. . #Iveco lancia l’S-eWay. E con il pesante completa tutta la gamma elettrica, coprendo così tutti i segmenti dall'urbano al lungo raggio. E con #GATE fornisce anche una proposta di noleggio che potrebbe educare a lavorare meglio. - facebook.com facebook La mitica Lancia Gamma è pronta a tornare. Sarà un Suv coupé e arriverà quest'anno. Le foto camuffata x.com