Ancora più Sexy | le prime immagini del nuovo film italiano Prime Video

Prime Video svela la data di uscita, il poster e le prime immagini di Ancora più Sexy, il nuovo film Original italiano disponibile dal 12 giugno. Dopo? Pensati Sexy, Michela Andreozzi torna alla regia del sequel, coprodotto da Amazon MGM Studios e Fabula Pictures, con le tragicomiche avventure sentimentali della protagonista Diana Del Bufalo, nei panni di Maddalena Gentili, affiancata dal suo irriverente spirito guida, la pornostar Valentina Nappi e tre new entry Mario Ermito, Michele Rosiello e Filippo Bisciglia.?Completano il cast??Angela Finocchiaro, Anna Galiena, Fabrizio Colica, Ludovica Di Donato, Andrea Dianetti, Paolo Calabresi, Niccolò Senni, Nini Salerno, Fabrizio Santucci e Nicola Jiang.🔗 Leggi su Nerdpool.it

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