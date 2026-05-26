Una barberia sociale è stata aperta con un allestimento che include vetrofanie accoglienti, arredi curati realizzati con il supporto del progetto Semiliberi e tonalità calde color nocciola. L’obiettivo dichiarato è offrire un luogo di riscatto e inclusione culturale, creando un ambiente che favorisca l’accoglienza e il benessere degli utenti. La struttura si presenta come un esempio di iniziativa volta a integrare servizi sociali con spazi di cura e socializzazione.

di Lara Maria Ferrari Una vetrofania accogliente, arredi dal design curato – realizzati grazie alla collaborazione del progetto Semiliberi – e tonalità calde color nocciola che invitano a entrare. Ha inaugurato ieri pomeriggio, in via Sante Vincenzi 12A nel quartiere Mirabello in un clima vivace e festoso, la nuova Barberia sociale: un luogo che nasce per offrire servizi di cura della persona, ma che punta dritto a essere un modello di inclusione e riscatto. L’iniziativa, promossa dalla cooperativa sociale L’Ovile, non è soltanto un esercizio pubblico aperto a tutta la cittadinanza, ma un presidio di legalità e coesione in una zona che spesso ha bisogno di segnali positivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco la Barberia sociale: "Un modello di riscatto e inclusione culturale"

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