Cicloraduno di primavera tra sport inclusione sociale e promozione culturale

Si è svolto nei giorni scorsi un evento dedicato alla bicicletta, che ha coinvolto diverse persone di tutte le età. La manifestazione si è tenuta in un comune del leccese e ha previsto attività sportive, incontri culturali e momenti di socializzazione. Sono state presentate anche modalità di pedalata pensate per persone con disabilità o esigenze particolari, puntando a favorire l’accesso alla mobilità sostenibile. L’evento ha attirato un pubblico vario, interessato a promuovere l’inclusione attraverso l’uso della bicicletta.

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