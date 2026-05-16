Cicloraduno di primavera tra sport inclusione sociale e promozione culturale
Si è svolto nei giorni scorsi un evento dedicato alla bicicletta, che ha coinvolto diverse persone di tutte le età. La manifestazione si è tenuta in un comune del leccese e ha previsto attività sportive, incontri culturali e momenti di socializzazione. Sono state presentate anche modalità di pedalata pensate per persone con disabilità o esigenze particolari, puntando a favorire l’accesso alla mobilità sostenibile. L’evento ha attirato un pubblico vario, interessato a promuovere l’inclusione attraverso l’uso della bicicletta.
CASTRI DI LECCE - Sport, inclusione sociale e promozione culturale in un’unica iniziativa, attraverso l’utilizzo della bicicletta, anche in forme adattate e inclusive.Domenica 17 maggio prenderà il via il nuovo Cicloraduno di Primavera, organizzato dall’associazione Camminare Insieme, dal Centro. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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