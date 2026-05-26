Ecco come si presenta la Scarpa d’Oro | viene alla luce la ricetta dietro i gol di Kane
La Scarpa d’Oro è stata assegnata, e sui social sono iniziati i commenti e le polemiche. La decisione ha attirato l’attenzione, ma non sono stati forniti dettagli sulla metodologia di attribuzione o sui criteri adottati. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle modalità di calcolo o alle eventuali contestazioni. La discussione si concentra principalmente sulle modalità di assegnazione e sulla trasparenza del processo.
2026-05-26 12:13:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Harry Kane (Leytonstone, 1993) chiuso alla grande miglior stagione segnata A livello di club: il ‘9’ del Bayern gli ha regalato una tripletta ‘a Stoccarda (3-0) in finale per vincere il Coppa di Germania. L’ex di Tottenham effettuato l’accesso 2023 in cambio di 95 milioni di euro chiude il corso con 61 gol! In 51 partite. Non ne avevo mai segnati così tanti. Il suo record, fino ad oggi, è stato 44 obiettivi che ha registrato nel suo prima stagione a Monaco. Il gol di Kane (2-2) in Bayern Monaco-Real Madrid 4-3 Una voracità di gol che ha avuto il suo premio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
CEO and secretary swapped souls into ancient times: he became a palace maid, she became emperor.
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Buongiorno a tutti, vi ricordate quando chiedevo consigli su come accroccare un tacco di scarpa? Ecco come ho risolto ... Ho trovato questa striscia di colore oro e la porterò dal calzolaio facebook