Incidente agricolo a Formia 58enne resta impigliato col laccio della scarpa alla motozappa e viene travolto

Un incidente si è verificato nella zona collinare di Formia, coinvolgendo un uomo di 58 anni. L'uomo è rimasto impigliato con il laccio di una scarpa nella motozappa che stava guidando, e successivamente è stato travolto dall'attrezzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza all'uomo. La dinamica e le condizioni di salute dell'uomo non sono ancora state rese note.

Paura nella zona collinare di Formia, dove un 58enne è stato travolto dalla motozappa che stava manovrando dopo essere rimasto impigliato col laccio di una scarpa.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Incidente mortale con la motozappa: 70enne travolto e uccisoUn pomeriggio di lavoro si è trasformato in una tragedia, l’ennesima che riguarda il lavoro nei campi con i trattori, nel territorio comunale di... Incidente agricolo, uomo si ferisce con la motozappa: trasportato con l’elisoccorsoUn infortunio in ambito agricolo si è verificato stamattina, mercoledì 29 aprile, tra le frazioni di Macerino e Fiorenzuola – comune di Acquasparta -...