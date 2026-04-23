Napoli incontro a Londra con il possibile sostituto di Conte | totale disponibilità del tecnico

A Londra, un tecnico italiano avrebbe incontrato gli emissari del club di Napoli. Secondo quanto riportato, ha espresso la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di allenatore della squadra. La notizia arriva in un momento di cambiamenti in seno alla società, senza che siano stati comunicati ulteriori dettagli ufficiali. La trattativa sembra essere in fase preliminare, con possibili sviluppi nelle prossime settimane.

Enzo Maresca avrebbe incontrato gli emissari del Napoli a Londra e avrebbe dato disponibilità per allenare gli azzurri, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb. Maresca e il Napoli: l’incontro londinese che apre scenari. Nei giorni scorsi la strada tra il tecnico libero e il club partenopeo si sarebbe concretamente incrociata. L’ex allenatore del Chelsea, esonerato dalla panchina inglese, avrebbe ricevuto gli emissari azzurri in una riunione privata. Il tema centrale: valutare l’ipotesi di una futura collaborazione in Campania. La disponibilità di massima c’è, ma tutto rimane subordinato all’evoluzione dei prossimi mesi e alle scelte che De Laurentiis compirà al termine della stagione.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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