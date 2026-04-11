La Sangiovannese si prepara per la partita in trasferta contro la Lanciotto, che cerca punti in vista della fine del campionato. La squadra di casa dovrà fare i conti con l’assenza di Romanelli e Gozzini, mentre i giocatori disponibili saranno guidati dal ritorno di Falugiani. La formazione ospite, invece, si concentra sul miglioramento del rendimento in vista delle ultime gare stagionali.

SAN GIOVANNI Dentro Falugiani, fuori Romanelli e Gozzini. La Sangiovannese prepara la trasferta di domani, ore 15, sul sintetico di Campi Bisenzio al cospetto di una Lanciotto con l’acqua alla gola e assolutamente bisognosa dei tre punti per cercare, se possibile, di tenere accesa quella flebile speranza di agganciare il terzultimo posto in graduatoria. Sono sette i punti di ritardo dei fiorentini nei confronti dell’Affrico e con sole tre partite alla conclusione del torneo basta e avanza per capire come la formazione rossoblù, senza troppi calcoli da fare, non abbia altro risultato domani se non quello di battere il Marzocco di Stefano Calderini, che dal canto proprio arriverà a questo appuntamento con un importante recupero ma altre due assenze che obbligheranno il tecnico azzurro a qualche, inevitabile, cambio nell’11 titolare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza: gli azzurri saranno di scena sul campo della Lanciotto bisognosa di punti. Calderini non avrà Romanelli e Gozzini. La Sangio ritrova Falugiani per il rush finale

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L’ @UdcIta sta dalla parte di Bruno Vespa che rappresenta un’eccellenza del servizio pubblico radiotelevisivo e del giornalismo italiano. Abbiamo assistito al tentativo da parte del conduttore di @RaiPortaaPorta di riportare ordine e calma nella trasmissione. x.com