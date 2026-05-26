Il Seregno ha annunciato l’ingaggio di Alessio Sangalli come nuovo club manager. Sangalli, ex direttore sportivo per 15 anni, entra a far parte dell’organigramma della squadra. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui ruoli specifici o sui tempi di inizio. La scelta segue la volontà di rafforzare la gestione organizzativa della società.

Il Seregno inserisce nel suo organigramma la figura del club manager e la affida a un ex direttore sportivo (per 15 anni). Da Cinisello, dove ha raccolto una salvezza e una retrocessione nelle ultime due stagioni, arriva Alessio Sangalli che in passato aveva già lavorato al fianco di Gianni Pizzi, direttore sportivo, alla Speranza Agrate. Sangalli ha esercitato anche alla Vimercatese Oreno (ora Leon) e al Biassono. Ma quali saranno i suoi compiti? "È un ruolo che si avvicina un po’ alla mia attività professionale che è quella del controller commerciale e industriale. La mia dimestichezza con i numeri, la gestione delle risorse e delle persone mi agevolerà in quello che nel calcio è un ruolo inedito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Eccellenza. Il Seregno ingaggia un club manager: sarà Alessio Sangalli

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