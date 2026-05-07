La Procura di Milano ha deciso di ascoltare il club referee manager dell’Inter nell’ambito di un’indagine sulle presunte combine nel sistema arbitrale. Si cerca di verificare se si tratta di Giorgio Schenone, nome citato in alcune intercettazioni relative a un ex dirigente della Federcalcio. La verifica riguarda eventuali collegamenti tra questa figura e le conversazioni registrate, senza che siano ancora stati avanzati sospetti formali o accuse specifiche.

È Giorgio Schenone, club referee manager dell’Inter, il nome entrato nel radar della Procura di Milano, titolare dell’inchiesta sulle presunte combine nel sistema arbitrale. Schenone, che non risulta indagato, sarà sentito dai magistrati e dalla Gdf. Gli inquirenti intendono capire se è lui il “Giorgio” citato nell’ormai famosa intercettazione agli atti dell’aprile 2025, tra l’ex designatore Gianluca Rocchi (indagato e autosospeso) e Andrea Gervasoni, supervisore Var (autosospeso e indagato), nella quale i due parlavano di possibili sospette pressioni e sul presunto incontro allo stadio di San Siro per la “combine”. Il riferimento è all’ormai noto incontro al Meazza del 2 aprile 2025, nel quale avvenne la presunta “combine” su due designazioni arbitrali.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Inchiesta arbitri, sarà sentito il club referee manager dell’Inter: pm vogliono capire se è il “Giorgio” dell’intercettazione di Rocchi

CASO-ROCCHI: SPUNTA un DIRIGENTE dell'INTER fra le INTERCETTAZIONI

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