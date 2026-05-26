Eccellente inizio d’anno per la manifattura bergamasca ma sul futuro pesa la crisi in Medio Oriente

Nel primo trimestre 2026 la produzione manifatturiera a Bergamo cresce del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, le aziende segnalano preoccupazioni per l’impatto della crisi in Medio Oriente, che potrebbe rallentare la ripresa nei prossimi mesi. I dati diffusi mostrano un aumento della domanda sia interna che estera, ma si evidenziano segnali di incertezza legati alle tensioni geopolitiche. La produzione si mantiene alta, anche se si teme una possibile frenata futura.

Nel primo trimestre 2026 la produzione manifatturiera a Bergamo procede a ritmo sostenuto: nell’industria cresce del +1,8% su base annua, l’incremento più robusto degli ultimi tre anni, mentre nell’artigianato mette a segno un +3%, confermando sostanzialmente la velocità registrata alla fine dell’anno scorso. Tale risultato è dovuto probabilmente all’eredità del 2025 e al buon andamento dei primi due mesi del 2026, prima dello scoppio del conflitto iraniano. Anche gli altri indicatori congiunturali delineano un quadro globalmente positivo, con fatturato e ordini in crescita, tuttavia i prezzi delle materie prime segnalano già i primi effetti dei rincari energetici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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