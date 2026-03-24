Più di 2.100 bambini sono stati uccisi o feriti, tra cui 206 in Iran e 118 in Libano. Quattro bambini sono stati uccisi in Israele e uno in Kuwait.. 24 marzo 2026 – “A ventitré giorni al 2303 dall’inizio dell’escalation del conflitto in Medio Oriente, i bambini di tutta la regione stanno pagando un prezzo devastante. Un ulteriore aggravarsi della situazione, con un conflitto più esteso o prolungato, sarebbe catastrofico per altri milioni di persone. Più di 2.100 bambini sono stati uccisi o feriti, tra cui 206 in Iran e 118 in Libano. Quattro bambini sono stati uccisi in Israele e uno in Kuwait. Queste sono le cifre segnalate, e si prevede che aumentino con il protrarsi delle violenze. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - UNICEF/Medio Oriente: In tutto il Medio Oriente, una generazione di bambini sta sprofondando sempre più nella crisi.

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