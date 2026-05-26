Ebola Pregliasco | Chi parla di rischio zero racconta una favola
Un esperto ha affermato che non esiste il rischio zero di Ebola e che chi sostiene il contrario sta semplicemente raccontando una favola. Ha sottolineato che in un mondo globalizzato i virus si diffondono più rapidamente degli individui attraverso i voli internazionali.
(Adnkronos) – "Chi parla di rischio zero racconta una favola. In un mondo globale i virus viaggiano in aereo più velocemente delle persone. La differenza la fanno i sistemi sanitari: diagnosi precoce, isolamento e protocolli seri. E in questo caso l’Italia ha dimostrato che la macchina della prevenzione funziona". Così In una nota Fabrizio Pregliasco,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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