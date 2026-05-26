Ebola Pregliasco | Chi parla di rischio zero racconta una favola

Da webmagazine24.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un esperto ha affermato che non esiste il rischio zero di Ebola e che chi sostiene il contrario sta semplicemente raccontando una favola. Ha sottolineato che in un mondo globalizzato i virus si diffondono più rapidamente degli individui attraverso i voli internazionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – "Chi parla di rischio zero racconta una favola. In un mondo globale i virus viaggiano in aereo più velocemente delle persone. La differenza la fanno i sistemi sanitari: diagnosi precoce, isolamento e protocolli seri. E in questo caso l’Italia ha dimostrato che la macchina della prevenzione funziona". Così In una nota Fabrizio Pregliasco,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il virologo Pregliasco: “Ebola, chi parla di rischio zero racconta una favola. Ma in Italia la prevenzione funziona”

Virus Ebola, Pregliasco: Italia a rischio contagioUn esperto ha dichiarato che la diffusione del virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo richiede attenzione internazionale.

Temi più discussi: Ebola, Pregliasco: non esiste rischio zero; Ebola spaventa l'Africa. Pregliasco: Serve una risposta globale immediata per fermare il virus (di L. Varlese); Ebola in Congo: Fermare subito l'epidemia, parla Pregliasco; Virus Ebola, l'Oms dichiara l'emergenza internazionale per il raro ceppo Bundibugyo. Il virologo Fabrizio Pregliasco: Anche di fronte a casi importati in Europa, lo scenario più probabile sarebbe quello di episodi sporadici e circoscritti.

ebola pregliasco chi parlaIl virologo Pregliasco: Ebola, chi parla di rischio zero racconta una favola. Ma in Italia la prevenzione funzionaIl direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Università degli Studi di Milano: In un mondo globale i virus viaggiano in aereo più velocemente delle persone. La differ ... msn.com

ebola pregliasco chi parlaEbola, Pregliasco: Chi parla di rischio zero racconta favole. La differenza la fanno i sanitari e in Italia la prevenzione funzionaChi parla di rischio zero racconta una favola. In un mondo globale i virus viaggiano in aereo più velocemente delle persone. La differenza ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web