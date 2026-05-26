Ebola negativi i sospetti La febbre e il protocollo Niente rischi in Italia

Da ilgiornale.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I sospetti di Ebola sono stati smentiti dopo che gli esami virologici presso il laboratorio di riferimento dell'Ospedale Sacco di Milano sono risultati negativi. La persona interessata aveva manifestato febbre e seguito il protocollo di sicurezza, ma i test hanno escluso qualsiasi rischio di contagio. Si tratta di una gastroenterite, non di Ebola. La situazione è stata dichiarata sotto controllo e non si riscontrano pericoli in Italia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tornati dall'Uganda con sintomi compatibili. Ipotesi malaria, poi esclusa. Bertolaso rassicura Falso allarme: si tratta di gastroenterite. «Gli esami virologici eseguiti presso il laboratorio di riferimento dell'Ospedale Sacco di Milano hanno dato esito negativo». A comunicarlo in serata l'assessorato al Welfare di Regione Lombardia, in riferimento ai due casi sospetti di Ebola segnalati dalla mattina. «Le condizioni cliniche dei due soggetti restano sotto osservazione da parte degli specialisti infettivologi. Alla luce dei primi risultati diagnostici - continua l'assessore al welfare Bertolaso - tra le ipotesi attualmente considerate vi è quella di un'infezione di origine batterica a carico dell'apparato gastroenterico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

ebola negativi i sospetti la febbre e il protocollo niente rischi in italia
© Ilgiornale.it - Ebola, negativi i sospetti. La febbre e il protocollo. "Niente rischi in Italia"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Cosa sappiamo dei due casi sospetti di ebola in Italia: scatta il protocollo speciale a MilanoA Milano è stato attivato un protocollo speciale a causa di due casi sospetti di ebola provenienti dall’Africa.

Ebola, paura in Lombardia. Dall’Uganda con la febbre. Ma i test sono negativiUna persona proveniente dall’Uganda con febbre è arrivata in Lombardia, suscitando preoccupazione tra le autorità sanitarie.

Temi più discussi: Ebola, negativi i test al Sacco di Milano sui due casi sospetti rientrati dall’Uganda. Ministero: Rischio molto basso; Ebola, test negativi per i due pazienti ricoverati al Sacco: resta il monitoraggio sanitario; Ebola a Milano, test negativo per i due pazienti con sintomi sospetti: di ritorno dall'Uganda hanno contratto un batterio comune. In Italia rischio basso; Ebola: due casi sospetti rientrati dall'Uganda ricoverati al Sacco di Milano, in corso esami.

ebola negativi i sospettiEbola, negativi i sospetti. La febbre e il protocollo. Niente rischi in ItaliaFalso allarme: si tratta di gastroenterite. Gli esami virologici eseguiti presso il laboratorio di riferimento dell'Ospedale Sacco di Milano hanno dato esito negativo. A comunicarlo in serata l'asse ... ilgiornale.it

ebola negativi i sospettiEbola, Milano tira un sospiro di sollievo. Test all’Ospedale Sacco negativi per i due pazienti sospettiI test per EBOLA effettuati oggi al ‘Sacco‘ di Milano su due persone rientrate nelle scorse ore dall’Uganda sono negativi. I due sono stati sottoposti, a titolo precauzionale, a valutazione clinica s ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web