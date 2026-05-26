Ebola negativi i sospetti La febbre e il protocollo Niente rischi in Italia
I sospetti di Ebola sono stati smentiti dopo che gli esami virologici presso il laboratorio di riferimento dell'Ospedale Sacco di Milano sono risultati negativi. La persona interessata aveva manifestato febbre e seguito il protocollo di sicurezza, ma i test hanno escluso qualsiasi rischio di contagio. Si tratta di una gastroenterite, non di Ebola. La situazione è stata dichiarata sotto controllo e non si riscontrano pericoli in Italia.
Tornati dall'Uganda con sintomi compatibili. Ipotesi malaria, poi esclusa. Bertolaso rassicura Falso allarme: si tratta di gastroenterite. «Gli esami virologici eseguiti presso il laboratorio di riferimento dell'Ospedale Sacco di Milano hanno dato esito negativo». A comunicarlo in serata l'assessorato al Welfare di Regione Lombardia, in riferimento ai due casi sospetti di Ebola segnalati dalla mattina. «Le condizioni cliniche dei due soggetti restano sotto osservazione da parte degli specialisti infettivologi. Alla luce dei primi risultati diagnostici - continua l'assessore al welfare Bertolaso - tra le ipotesi attualmente considerate vi è quella di un'infezione di origine batterica a carico dell'apparato gastroenterico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Notizie e thread social correlati
Cosa sappiamo dei due casi sospetti di ebola in Italia: scatta il protocollo speciale a MilanoA Milano è stato attivato un protocollo speciale a causa di due casi sospetti di ebola provenienti dall’Africa.
Ebola, paura in Lombardia. Dall’Uganda con la febbre. Ma i test sono negativiUna persona proveniente dall’Uganda con febbre è arrivata in Lombardia, suscitando preoccupazione tra le autorità sanitarie.
Temi più discussi: Ebola, negativi i test al Sacco di Milano sui due casi sospetti rientrati dall’Uganda. Ministero: Rischio molto basso; Ebola, test negativi per i due pazienti ricoverati al Sacco: resta il monitoraggio sanitario; Ebola a Milano, test negativo per i due pazienti con sintomi sospetti: di ritorno dall'Uganda hanno contratto un batterio comune. In Italia rischio basso; Ebola: due casi sospetti rientrati dall'Uganda ricoverati al Sacco di Milano, in corso esami.
Ebola, sono negativi ai test i due casi sospetti atterrati a Milano. Erano tornati dall’Uganda. I due erano atterrati ieri a Malpensa con un volo da Addis Abeba. I sintomi e la nota del ministero della Salute. x.com
Nel The Essential di martedì 26 maggio, Chiara Piotto parla di: - i due casi sospetti di Ebola a Milano sono negativi; - l'enciclica di Papa Leone XIV sull'IA; - come sono andate le elezioni amministrative a Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Prato, Pistoia e nel r facebook
Ebola, negativi i sospetti. La febbre e il protocollo. Niente rischi in ItaliaFalso allarme: si tratta di gastroenterite. Gli esami virologici eseguiti presso il laboratorio di riferimento dell'Ospedale Sacco di Milano hanno dato esito negativo. A comunicarlo in serata l'asse ... ilgiornale.it
Ebola, Milano tira un sospiro di sollievo. Test all’Ospedale Sacco negativi per i due pazienti sospettiI test per EBOLA effettuati oggi al ‘Sacco‘ di Milano su due persone rientrate nelle scorse ore dall’Uganda sono negativi. I due sono stati sottoposti, a titolo precauzionale, a valutazione clinica s ... affaritaliani.it
Dichiarato Emergenza Globale per il Letale Focolaio di Ebola mentre i Casi si Diffondono in Africa | Finora sono stati segnalati un totale di 88 decessi e 336 casi sospetti di febbre emorragica altamente contagiosa. reddit