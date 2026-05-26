ebola negativi i sospetti la febbre e il protocollo niente rischi in italia

Notizia in breve

I sospetti di Ebola sono stati smentiti dopo che gli esami virologici presso il laboratorio di riferimento dell'Ospedale Sacco di Milano sono risultati negativi. La persona interessata aveva manifestato febbre e seguito il protocollo di sicurezza, ma i test hanno escluso qualsiasi rischio di contagio. Si tratta di una gastroenterite, non di Ebola. La situazione è stata dichiarata sotto controllo e non si riscontrano pericoli in Italia.