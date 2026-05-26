Una persona proveniente dall’Uganda con febbre è arrivata in Lombardia, suscitando preoccupazione tra le autorità sanitarie. I test effettuati hanno escluso sia la malaria che l’Ebola. Per alcune ore, molti residenti e operatori sanitari sono stati in allerta, ma alla fine si è confermato che non si tratta di una delle due malattie. La situazione è rientrata dopo i risultati degli esami.

Non era malaria, ma neanche Ebola, la malattia che ieri ha tenuto sulla corda per ore migliaia di abitanti del Comasco e autorità sanitarie tra Milano e Roma. Tutti ad aspettare la risposta delle analisi molecolari, chesolo a sera hanno restituito il “colpevole“ dei sintomi manifestati da due missionari laici, una donna di 33 anni e un uomo di 31: positivi alla Shigella, un batterio che attacca l’intestino, ma soprattutto negativi all’Ebola. Perché i sintomi, quelli della donna in particolare che aveva febbre alta, vomito, diarrea e un interessamento neurologico, erano compatibili con quelli provocati dalla febbre emorragica che periodicamente causa stragi in Africa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ebola, paura in Lombardia. Dall’Uganda con la febbre. Ma i test sono negativi

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