Ebola epidemia fuori controllo | cresce il rischio contagio l' allarme è mondiale

Da iltempo.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale a causa della diffusione dell’Ebola. I casi di infezione sono in aumento in diverse aree, e le autorità locali hanno adottato misure per contenere il contagio. Sono stati registrati decessi collegati all’epidemia, mentre i servizi sanitari cercano di gestire la situazione. La diffusione del virus ha portato all’attivazione di team di intervento e di restrizioni nei movimenti. La comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi.

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L'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale (Pheic) per l'epidemia di Ebola in corso nella Repubblica Democratica del Congo, dove il virus in circolazione appartiene al ceppo Bundibugyo, per il quale non esistono né vaccini né trattamenti specifici. Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministro della Salute congolese Samuel-Roger Kamba, i decessi probabilmente causati dal virus sono saliti a 91, mentre i casi sospetti sono circa 350. La maggior parte dei malati ha tra i 20 e i 39 anni e oltre il 60% sono donne. L'epicentro del focolaio si trova nella provincia dell'Ituri, nel nord-est del Paese, al confine con Uganda e Sud Sudan. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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