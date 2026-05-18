Ebola epidemia fuori controllo | cresce il rischio contagio l' allarme è mondiale

L’Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale a causa della diffusione dell’Ebola. I casi di infezione sono in aumento in diverse aree, e le autorità locali hanno adottato misure per contenere il contagio. Sono stati registrati decessi collegati all’epidemia, mentre i servizi sanitari cercano di gestire la situazione. La diffusione del virus ha portato all’attivazione di team di intervento e di restrizioni nei movimenti. La comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi.

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