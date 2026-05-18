Ebola epidemia fuori controllo | cresce il rischio contagio l' allarme è mondiale
L’Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale a causa della diffusione dell’Ebola. I casi di infezione sono in aumento in diverse aree, e le autorità locali hanno adottato misure per contenere il contagio. Sono stati registrati decessi collegati all’epidemia, mentre i servizi sanitari cercano di gestire la situazione. La diffusione del virus ha portato all’attivazione di team di intervento e di restrizioni nei movimenti. La comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi.
L'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale (Pheic) per l'epidemia di Ebola in corso nella Repubblica Democratica del Congo, dove il virus in circolazione appartiene al ceppo Bundibugyo, per il quale non esistono né vaccini né trattamenti specifici. Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministro della Salute congolese Samuel-Roger Kamba, i decessi probabilmente causati dal virus sono saliti a 91, mentre i casi sospetti sono circa 350. La maggior parte dei malati ha tra i 20 e i 39 anni e oltre il 60% sono donne. L'epicentro del focolaio si trova nella provincia dell'Ituri, nel nord-est del Paese, al confine con Uganda e Sud Sudan. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Sullo stesso argomento
Ebola Bundibugyo: allarme in Congo, Nicastri teme una grande epidemia? Punti chiave Perché il virus Bundibugyo è più difficile da trattare rispetto allo Zaire? Come possono i vaccini esistenti fermare questo specifico...
Torna allarme Ebola ma preoccupa il virus ‘fratello’ Bundibugyo, Nicastri (Spallanzani): “Temo grande epidemia” in Africa(Adnkronos) – Il Centro africano per il controllo e la prevenzione delle malattie (Africa CDC) sta "monitorando attentamente" l'epidemia di malattia...
In un'epidemia di Ebola, un certo numero di americani in Congo si ritiene siano stati Esposti a casi sospetti reddit
OMS dichiara emergenza internazionale per Ebola in RDC, ma non è pandemia L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda come emergenza sanitaria pubblica di rilevanza - Facebook facebook