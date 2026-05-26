L’Unione Europea e UNICEF hanno inviato un ponte aereo con 100 tonnellate di aiuti in Congo, destinati a sostenere 100.000 persone colpite dall’epidemia di Ebola. Le forniture includono materiali medici e supporto alle comunità locali. La spedizione mira a rafforzare le risposte sanitarie e a migliorare la gestione dell’emergenza nel paese.

Emergenza Ebola nella RDC: ponte aereo UE e UNICEF per sostenere 100mila persone con forniture mediche e supporto alle comunità colpite. 26 maggio 2026 – L’Unione Europea e l’UNICEF stanno mobilitando oltre 100 tonnellate di aiuti essenziali per sostenere la risposta all’Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, dove bambini, famiglie e operatori sanitari in prima linea stanno affrontando un’epidemia in rapida espansione nella provincia di Ituri. L’UNICEF sta organizzando il trasporto aereo dall’aeroporto di Liegi, in Belgio, attraverso il Ponte Aereo Umanitario dell’Unione Europea per sostenere gli sforzi di risposta a favore di circa 100. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Ebola in Congo: UE e UNICEF inviano 100 tonnellate di aiuti

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EU, UNICEF Rush 100 Tons Of Emergency Ebola Aid To Conflict-Hit Congo Province | World NEWS

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