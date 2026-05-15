Un’epidemia di Ebola è stata dichiarata in Congo

Un'epidemia di Ebola è stata ufficialmente dichiarata nella provincia di Ituri, situata nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. La notizia è stata comunicata dalle autorità sanitarie locali, che stanno monitorando attentamente la diffusione del virus. La regione coinvolta si trova in una zona caratterizzata da difficili condizioni logistiche e di accesso, rendendo più complesso il lavoro di controllo e prevenzione. Finora non sono stati comunicati numeri ufficiali riguardo ai casi confermati o ai decessi.

Un’ epidemia di Ebola è stata dichiarata nella provincia di Ituri, che si trova nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Ad annunciarla è stata l’ Africa CDC, agenzia sanitaria dell’ Unione Africana (UA). Finora quattro morti sono stati certamente attribuiti al virus tramite test di laboratorio. Sono 246 i casi sospetti, di cui 65 mortali. L’epidemia di Ebola in Congo. Il virus Ebola spesso si rivela mortale nonostante l’esistenza di vaccini e trattamenti. Si tratta di una febbre emorragica altamente contagiosa che ha causato 15 mila morti in Africa negli ultimi 50 anni. La più grave epidemia di Ebola in Congo, verificatasi tra il 2018 e il 2020, ha provocato quasi 2. 🔗 Leggi su Open.online

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