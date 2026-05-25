Ebola in espansione in Congo tentativi di contenimento
L’emergenza Ebola si sta espandendo in Congo, con i paesi confinanti che rischiano di essere coinvolti. L’Organizzazione mondiale della sanità ha confermato che l’epidemia continua a crescere nel paese, mentre le autorità locali tentano di attuare misure di contenimento. Finora sono stati segnalati nuovi casi e decessi, senza che si possa ancora bloccare la diffusione del virus.
In Africa si allarga l’emergenza Ebola. I paesi confinanti con la Repubblica Democratica del Congo sono ad alto rischio di contagio, secondo quanto riferito dall’OMS. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Ebola in espansione in Congo, tentativi di contenimento
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25 maggio 2026, OMS EBOLA (E TEDROS) IN ESPANSIONE: I CASI CONTINUANO AD AUMENTARE Il capo dell'OMS, #Tedros_Ghebreyesus, ha annunciato che sono stati rilevati più di 900 sospetti casi di contagio da virus Ebola nella RD del #Congo. Di q x.com
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