Ebola in espansione in Congo tentativi di contenimento

Da tv2000.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’emergenza Ebola si sta espandendo in Congo, con i paesi confinanti che rischiano di essere coinvolti. L’Organizzazione mondiale della sanità ha confermato che l’epidemia continua a crescere nel paese, mentre le autorità locali tentano di attuare misure di contenimento. Finora sono stati segnalati nuovi casi e decessi, senza che si possa ancora bloccare la diffusione del virus.

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In Africa si allarga l’emergenza Ebola. I paesi confinanti con la Repubblica Democratica del Congo sono ad alto rischio di contagio, secondo quanto riferito dall’OMS. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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