Ebola in espansione in Congo, tentativi di contenimento

Notizia in breve

L’emergenza Ebola si sta espandendo in Congo, con i paesi confinanti che rischiano di essere coinvolti. L’Organizzazione mondiale della sanità ha confermato che l’epidemia continua a crescere nel paese, mentre le autorità locali tentano di attuare misure di contenimento. Finora sono stati segnalati nuovi casi e decessi, senza che si possa ancora bloccare la diffusione del virus.