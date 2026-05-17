L’OMS dichiara l’emergenza sanitaria globale per l’epidemia di Ebola causata dal virus Bundibugyo

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che l’epidemia di Ebola provocata dal virus Bundibugyo rappresenta un’emergenza sanitaria globale. L’epidemia si è sviluppata in Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. L’OMS ha preso questa decisione in seguito all’aumento dei casi e alla diffusione del virus in diverse aree. Le autorità sanitarie monitorano attentamente la situazione e hanno attivato misure di emergenza per contenere la diffusione.

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