Negli ultimi mesi, diverse compagnie aeree hanno aumentato i costi dei bagagli a seguito dell'incremento dei prezzi del carburante causato dalla guerra in Medio Oriente. Questa decisione si traduce in tariffe più alte per i passeggeri che desiderano portare bagagli aggiuntivi, mentre il settore dei viaggi si adatta alle nuove condizioni economiche. L'andamento dei prezzi del carburante continua a influenzare le tariffe e le politiche delle compagnie aeree.

La guerra in Medio Oriente ha fatto schizzare verso l'alto i prezzi del carburante e ciò sta avendo un impatto significativo nel settore dei viaggi, anche in prospettiva del prossimo futuro. Da settimane gli allarmi si fanno sempre più presenti. A creare problemi non è soltanto la riduzione degli approvvigionamenti, ma anche la chiusura di certi aeroporti e l'impossibilità di volare in alcune rotte. Così le compagnie per cercare di tamponare i danni ai propri conti, scaricano i costi sui viaggiatori. Pare infatti che siano in arrivo ulteriori aumenti dei prezzi, cosa che si ripercuoterà sulle tasche dei viaggiatori. Ad aumentare non saranno soltanto i prezzi dei voli in sé, ma anche quelli sui bagagli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Costi dei bagagli più alti: così alcune compagnie scaricano sui viaggiatori il caro carburante

Aumenti sui costi dei bagagli: è per far fronte al caro carburante provocato dalla guerra in IranA causa della guerra in Medio Oriente presto le compagnie aeree potrebbero imporre dei nuovi rincari non solo sul prezzo dei voli ma anche su quello...

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