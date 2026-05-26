EasyJet l' Antitrust avvia un' istruttoria sui prezzi dei bagagli in stiva | Ipotesi pratica commerciale ingannevole e aggressiva

Notizia in breve

L'Autorità garante della concorrenza ha avviato un'istruttoria nei confronti di EasyJet riguardo ai prezzi applicati ai bagagli in stiva. L'azione nasce dall'ipotesi di pratiche commerciali ingannevoli e aggressive. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall'ente, senza ulteriori dettagli sulle accuse specifiche o sui comportamenti contestati. L'indagine mira a verificare eventuali violazioni delle norme sulla trasparenza e sulla correttezza delle pratiche commerciali del vettore.