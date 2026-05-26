Easyjet l'Antitrust avvia un'istruttoria per pratica commerciale scorretta nel trasporto in stiva dei bagagli

Notizia in breve

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria contro la compagnia aerea easyjet per pratiche commerciali scorrette. Secondo l'ente, il sito web e l'app della compagnia sarebbero stati progettati in modo poco trasparente, con strutture ingannevoli e modalità aggressive di presentare il servizio di trasporto in stiva dei bagagli.