Easyjet l'Antitrust avvia un'istruttoria per pratica commerciale scorretta nel trasporto in stiva dei bagagli
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria contro la compagnia aerea easyjet per pratiche commerciali scorrette. Secondo l'ente, il sito web e l'app della compagnia sarebbero stati progettati in modo poco trasparente, con strutture ingannevoli e modalità aggressive di presentare il servizio di trasporto in stiva dei bagagli.
L'Antitrust ha avviato un'istruttoria contro easyjet per pratica commerciale scorretta: la compagnia inglese avrebbe infatti strutturato sito e app in modo poco trasparente, usando strutture ingannevoli e aggressive per il trasporto in stiva dei bagagli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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