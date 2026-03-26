L’Antitrust avvia istruttoria su buoni pasto Edenred

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha deciso di avviare un'istruttoria nei confronti di Edenred. La motivazione riguarda un sospetto abuso di posizione dominante nel settore dei servizi sostitutivi dei buoni pasto. L'indagine riguarda eventuali pratiche anticoncorrenziali e si concentra sulle attività dell'azienda nel mercato italiano. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora fornito dettagli sulle accuse o sui tempi dell'indagine.

L’ Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Edenred per un presunto abuso di posizione dominante nel mercato nazionale della fornitura di servizi sostitutivi di mensa tramite buoni pasto. Lo riferisce la stessa Antitrust in una nota, spiegando che “dopo l’introduzione del limite normativo alle commissioni applicabili dalle società emittenti agli esercenti convenzionati per il rimborso dei buoni pasto, Edenred avrebbe attuato una complessa strategia per trasferire oneri del tutto ingiustificati sugli operatori della Grande distribuzione organizzata”. In particolare, la società, secondo... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - L’Antitrust avvia istruttoria su buoni pasto Edenred Articoli correlati L’Antitrust avvia istruttoria sui buoni pasto Edenred: “Abuso di posizione dominante”Presunto abuso di posizione dominante nel mercato dei buoni pasto: è questo il motivo per il quale l’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei... Milano-Cortina, Antitrust avvia istruttoria su Harmont & BlaineL’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria ufficiale nei confronti della società Harmont & Blaine, accusata di... Contenuti utili per approfondire Antitrust avvia Temi più discussi: L’Antitrust prepara le multe al cartello delle patatine: ecco come tre aziende si spartivano le forniture ai supermercati; L’Antitrust approva la vendita di Fagioli a Ceva Logistics; Marines verso il Golfo: l’ipotesi di un blitz su un’isola strategica; L’Antitrust italiano ha detto sì alla vendita di Fagioli a Cma Cgm. L’Antitrust avvia istruttoria sui buoni pasto Edenred: Abuso di posizione dominanteL'Autorità accusa Edenred di imporre oneri ingiustificati alla Grande distribuzione con possibili maggiori costi per i consumatori ... ilfattoquotidiano.it Antitrust avvia istruttoria su buoni pasto EdenredL'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti di Edenred Italia S.r.l. e della controllante Edenred SE per un presunto abuso di posizione dominante nel mer ... tg24.sky.it VIA LIBERA ALL'ACQUISIZIONE DI FAGIOLI DA PARTE DI CEVA LOGISTICS, DALL'ANTITRUST L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deliberato di non avviare un'istruttoria sull'operazione che prevede l'acquisizione da parte di CE - facebook.com facebook Post Edited: Logo Italpress Video News Ultimi video caricati Fiaip, Segalerba “Avviare stagione di revisione della normativa sulle locazioni” Sul quantum computing si accende il faro dell’Antitrust Guerra in Iran, nuovi rincari per bollette e carbu x.com