Edenred Antitrust avvia istruttoria su buoni pasto

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha comunicato l'avvio di un'istruttoria nei confronti di Edenred, riguardante un presunto abuso di posizione dominante nel settore dei buoni pasto. La verifica riguarda le modalità di fornitura di servizi sostitutivi della mensa nel mercato nazionale. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito in merito alle accuse o alle conseguenze possibili.

(Adnkronos) – L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Edenred per un presunto abuso di posizione dominante nel mercato nazionale della fornitura di servizi sostitutivi di mensa tramite buoni pasto. Lo riferisce l’Antitrust in una nota, spiegando che “dopo l’introduzione del limite normativo alle commissioni applicabili dalle società emittenti agli esercenti convenzionati per il rimborso dei buoni pasto, Edenred avrebbe attuato una complessa strategia per trasferire oneri del tutto ingiustificati sugli operatori della Grande distribuzione organizzata”. In particolare, la società, secondo... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati L’Antitrust avvia istruttoria su buoni pasto EdenredL’ Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Edenred per un presunto abuso di posizione dominante... L’Antitrust avvia istruttoria sui buoni pasto Edenred: “Abuso di posizione dominante”Presunto abuso di posizione dominante nel mercato dei buoni pasto: è questo il motivo per il quale l’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei... Contenuti e approfondimenti su Edenred Antitrust avvia istruttoria su... Temi più discussi: Edenred, Antitrust avvia istruttoria su buoni pasto; Trionfa la New Hollywood con Anderson erede di Altman, ma i film più scomodi restano fuori; Trescore Balneario, professoressa accoltellata da 13enne: l'aggressione in diretta social e con la maglia 'vendetta'; Michael B. Jordan vince l’Oscar e batte Chalamet e DiCaprio. Edenred, Antitrust avvia istruttoria su buoni pastoL’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Edenred per un presunto abuso di posizione dominante nel mercato nazionale della fornitura di servizi sost ... adnkronos.com L’Antitrust avvia istruttoria sui buoni pasto Edenred: Abuso di posizione dominanteL'Autorità accusa Edenred di imporre oneri ingiustificati alla Grande distribuzione con possibili maggiori costi per i consumatori ... ilfattoquotidiano.it L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Edenred Italia e della sua controllante Edenred SE per un presunto abuso di posizione dominante nel mercato nazionale della fornitura di servizi sostitutivi di mensa tr - facebook.com facebook Buoni pasto Edenred, istruttoria per abuso di posizione dominante aperta dall’Antitrust x.com